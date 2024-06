Euro 24: Austria avanti con Arnautovic, Polonia ko 3-1

L'Austria batte la Polonia 3-1, rilancia le proprie ambizioni di qualificazione nel gruppo D e mette nei guai la Polonia di Robert Lewandowski che a meno di miracoli è fuori dall'Europeo. Gli austriaci, con un Arnautovic in grande evidenza, hanno condotto l'incontro fin dalla battute iniziali, passando in vantaggio già al 9' con Trauner. La Polonia ha reagito raggiungendo il pareggio con Piatek al 30' ma non ha mai dato l'impressione di mettere seriamente in difficoltà gli avversari. Nella ripresa il gol di Baumgartner al 22' ed il rigore di Arnautovic al 34' chiudono l'incontro. In classifica l'Austria sale a 3 punti e raggiunge Francia ed Olanda che hanno una partita in meno. La Polonia è ferma a 0. All'Olympiastadion di Berlino il clima è da finale da dentro o fuori con le due squadre reduci dalle sconfitte nel match d'esordio contro l'Olanda e la Francia. Probierz schiera un 3-5-2 confermando lo juventino Szczesny tra i pali, mentre Dawidowicz sostituisce Salamon in difesa al fianco di Kiwior e Bednarek. La novita principale però è l'assenza di Robert Lewandowski in attacco: al posto della punta del Barcellona, non al meglio finicamente, dal 1' gioca il sempreverde Krzysztof Piatek.