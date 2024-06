Euro 24: Belgio in difficoltà, De Bruyne deve tornare al top

Il Belgio, che sabato affronta la Romania nel secondo turno del gruppo E, è già davanti ad un bivio dopo il ko dell'esordio, con la Slovacchia. Per raddrizzare la situazione ha bisogno del miglior Kevin De Bruyne, ben diverso da quello in condizioni fisiche precarie visto nella prima partita. Il centrocampista del City, 33 anni tra pochi giorni, ha concluso la stagione in Premier League molto provato, nonostante sia stato a lungo assente per infortunio. E c'è già chi lo vede lontano dall'Etihad tra un anno, quando gli scadrà il contratto con il City, per approdare in Arabia Saudita. Contro la Slovacchia ha giocato nella sua posizione naturale davanti ai due centrocampisti, ma senza la velocità - né di passaggio, né di corsa - che è la sua dote principale, e che fa la differenza. Dopo la Romania, mercoledì il Belgio chiuderà la fase a gironi con l'Ucraina. Un'altra battuta d'arresto sarebbe probabilmente fatale. Per spiccare il volo la squadra di Tedesco deve recuperare il miglior De Bruyne, parso sempre più lontano dalla freschezza che lo ha reso grande.