Euro 24: Belgio-Romania 2-0

Il Belgio ha battuto 2-0 la Romania in una partita del guppo E di Euro 2024 giocata a Colonia. Hanno deciso il match di questa sera una rete dopo nemmeno due minuti di Tielemans e il raddoppio di De Bruyne a una decina di minuti dal termine. Nel mezzo c'è stato tanto Belgio (compresa una rete di Lukaku annullata per fuorigioco, la terza negata dalla Var per l'attaccante in questo Europeo). La Romania si è resa pericolosa a tratti ma non è mai riuscita a creare occasioni nitide. Ora la situazione nel gruppo E è di assoluta parità, con le quattro squadre (Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina) tutte a tre punti.