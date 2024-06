Euro 24: chip nel pallone ed il gol di Lukaku è annullato

E' stato un pomeriggio sfortunato per Romelu Lukaku, che durante la partita persa dal Belgio contro la Slovacchia si è visto annullare due reti dall'intervento della Var. Sulla prima l'attaccante era in fuorigioco, seppure di poco. La seconda gli è stata negata anche grazie a un chip all'interno del pallone, installato proprio per rilevare i falli di mano: l'impiego di questa ulteriore tecnologia ha permesso di "scoprire" il tocco di Openda, che all'87' aveva servito l'assist del pareggio a Lukaku.