Euro 24: Croazia-Italia, arbitra l'olandese Makkelie

Sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere Croazia-Italia, lunedì 24 giugno (ore 21) a Lipsia, match decisivo del gruppo B di Euro 2024 per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale. Il resto della squadra arbitrale è tutta olandese tranne il tedesco Bastian Dankert, collaboratore assistente al Var. L'Italia di Luciano Spalletti, a differenza che con la Spagna, giocherà on la tradizionale maglia azzurra, mentre la Croazia scenderà in campo con la casacca a scacchi bianca e rossa.