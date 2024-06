Euro 24: Danimarca-Inghilterra 1-1

Danimarca e Inghilterra hanno pareggiato 1-1 in una partita del gruppo C di Euro 2024. I gol sono stati realizzati nel primo tempo, con gli inglesi in vantaggio al 18' con Kane e al 34' è arrivato il gol del pari di Hjulmand. Con questo risultato, l'Inghilterra guida la classifica con 4 punti davanti a Slovenia e Danimarca (2) e Serbia (1). La nazionale di Soutghate affronterà nell'ultimo turno gli sloveni, i danesi l'altra formazione balcanica.