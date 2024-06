Euro 24: Di Marco ancora a parte,azzurri nel pomeriggio a Lipsia

È terminato poco fa l'allenamento dell'Italia a Iserlohn alla vigilia della sfida decisiva a Lipsia contro la Croazia per il destino degli azzurri agli Europei di calcio in Germania. Una seduta ancora a parte per il laterale dell'Inter Federico Dimarco: prima palestra con la squadra, poi niente allenamento insieme al gruppo per il trauma contusivo alla gamba destra rimediato contro la Spagna. Ora ci sarà da valutare se Spalletti riuscirà a recuperarlo in tempo per la partita di domani per la quale resta in dubbio. Questo pomeriggio l'Italia si sposterà dal suo quartier generale tedesco di Iserlohn a Lipsia: la partenza degli azzurri è prevista alle 16:35 con un volo charter da Dortmund con arrivo nella città nell'est della Germania alle 17.45. Poi gli azzurri sono attesi subito al Leipzig Stadium per una walk around. Alle 18.45 la conferenza stampa del commissario tecnico Luciano Spalletti.