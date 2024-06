Euro 24: Dimarco ok fuori Chiesa,giocano Retegui-Raspadori

Darmian in campo, Retegui per Scamacca e Raspadori per Chiesa: sono queste le scelte di formazione di Luciano Spalletti, che per l'ultima, decisiva partita del girone di Euro 2024 contro la Croazia effettua tre cambi. Per il resto, con Donnarumma in porta, in difesa confermato Di Lorenzo con Bastoni e Calafiori, in una linea a tre: esterni Darmian e Dimarco, linea di centrocampo con Barella, Jorginho e Pellegrini, in avanti Retegui e Raspadori. Per la Croazia in campo Brozovic, che sembrava destinato all'esclusione, e invece forma la linea di centrocampo con Modric e Kovacic. In avanti Sucic e Pasalic a sostegno del centravanti Kramaric.