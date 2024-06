Euro 24: Ilicic e il sogno Slovenia 'mancava un traguardo così'

"E' difficile da spiegare questa emozione, è una cosa meravigliosa per noi giocatori e per tutto lo staff, e soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci. Mi mancava un traguardo come questo per dire che ho dato tutto me stesso, per raggiungere questo tipo di partite e di risultati". Josip Ilicic a Sky Sport gioisce dello 0-0 con l'Inghilterra che ha fruttato alla Slovania una storica qualificazione agli ottavi di Euro 2024. L'ex attaccante di Palermo, Fiorentina ed Atalanta è entrato in campo al 75', mostrando di aver ormai superato la depressione che lo aveva colpito negli anni passati. "Con questi ragazzi ho già giocato tanti anni fa. Sapevano benissimo chi sono e quanto li posso aiutare. Sì, sono un fratello maggiore - ha aggiunto Ilicic - ma comunque i miei compagni non sono più ragazzini come qualche anno fa. Sì, do tanti consigli e li aiuto molto, so benissimo in quale momento sono nella mia carriera e posso dare consigli per aiutarli a crescere".