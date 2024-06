Euro 24: l'Austria si fa male da sola, la Francia spreca tanto

Una Francia bella, ma non eccezionale, che ha mostrato solo a sprazzi il suo enorme potenziale tecnico, ha avuto meglio dell'Austria nell'esordio ad Euro 2024. Ma a Duesseldorf è stata solo una autorete (deviazione di testa di Woeber su un cross di Mbappé al 38' del primo tempo) a piegare i biancorossi, che altrimenti non hanno sfigurato difronte ai più blasonati avversari. I vicecampioni del mondo hanno costruito diverse occasioni, sia con Thuram che con lo stesso Mbappé, non riuscendo però a trovare la rete della sicurezza. Raccolgono comunque i 3 punti che li proiettano in vetta al gruppo D, insieme all'Olanda che nel pomeriggio ha battuto la Polonia.