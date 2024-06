Euro 24: Martinez, tre partite e il Portogallo sara' al top

"Siamo pronti". Il Portogallo si affida a Roberto Martinez, gia' ct del Belgio, per chiudere il ciclo di una nazionale di campioni con un successo. "Abbiamo lavorato da inizio ritiro - dice il tecnico spagnolo alla vigilia della prima partita a Euro 2024, contro la Repubblica Ceca - per apprendere nuovi concetti tattici: i giocatori l'hanno fatto, e sono tutti in forma". Ma il top, avverte Martinez, non e' ancora arrivato. "Questo periodo di tre partite è diverso; la squadra è preparata, ma non è ancora al massimo livello, che potrà essere raggiunto solo dopo le prime tre partite". Di idea simile Ruben Dias, difensore del City. "Il Portogallo tra le favorite? Non mi piace questo gioco. Onestamente non mi piace concentrarmi sui favoritismi. Conosciamo la qualità che abbiamo e le condizioni che abbiamo per fare qualcosa di speciale ha aggiunto - Ma sappiamo anche che dipende dalle nostra capacità di restare cmpaggi: ogni fase di un torneo come l'Europeo richiede questa capacità. Resettare dopo la propria stagione nei club e connettersi con tutti i compagni di nazionale e' la ricetta giusta". Ruben Dias ha parlato di un Portogallo che e' "un buon mix di esperienza e gioventù; e questo ci consente di affrontare insieme le difficolta'".