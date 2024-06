Euro 24: Mbappé in forse, la Francia cerca un vice anti-Olanda

La frattura al naso di Kylian Mbappé terrà in dubbio Deschamps fino all'ultimo minuto sull'impiego del capitano nella sfida tra Francia e Olanda (a Lipsia), decisiva per la leadership del girone D di Euro 2024. Un eventuale forfait ha aperto il casting nel vasto ventaglio di alternetive per rimediare all'assenza del nuovo giocatore del Real Madrid che, a seconda del risultato di domani, potrebbe tornare, con una mascherina protettiva, martedì contro Polonia. La prima opzione nella mente del ct è Olivier Giroud. L'ex milanista soffre qualche piccolo fastidio all'adduttore, ma se il problema sarà risolto il primo della lista è lui. L'eventuale presenza di Giroud come punta d'attacco potrebbe spostare Marcus Thuram, in onbra contro l'Austria, sulla fascia sinistra, mentre a destra Dembélé dovrebbe essere confermato titolare. Barcola e Kolo Muani sono gli altri due profili complementari che Deschamps ha a disposizione per coprire la possibile perdita di Mbappé. Il primo è un esterno abile nell'uno contro uno. Il secondo, anche lui del Paris Saint-Germain, può agire sia da ala che da attaccante, mettendo insieme una potenza straordinaria, nonostante la sua stagione, nei numeri, non sia stata brillante. Non è nemmeno da escludere che Deschamps decida di cambiare posizione a Griezmann per inserirlo sulla fascia e che, con Thuram e Dembélé o Giroud e Dembélé, un centrocampista entri nell'undici. Camavinga sarebbe l'opzione più fattibile per accompagnare Kanté e Rabiot, onnipresenti contro l'Austria.