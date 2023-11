Euro '24, nel programma marcia 20km inclusa nell'Atletica.

Mancano duecento giorni all'inizio degli Europei di Atletica 2024 che si terranno a Roma. Il 7 giugno 2024 sarà una data importante, perché per la prima volta nel programma degli Europei disputati nell'anno olimpico saranno presenti le gare di marcia maschile e femminile, che si concluderanno all'interno dello Stadio Olimpico. Un arrivo come non accadeva dai Mondiali del 2015 a Pechino. "Quando ho gareggiato a Pechino 2015 sono arrivato 20°, ma l'emozione di entrare in quello stadio gremito è stata indescrivibile - ha detto Massimo Stano, oro olimpico a Tokyo 2020 - Non riesco a immaginare cosa significhi essere il primo a entrare all'Olimpico: sarebbe fantastico, perché il Campionato europeo è l'unico titolo che mi manca". "L'arrivo della gara all'interno dello stadio sarà bellissimo - ha aggiunto Antonella Palmisano, anche lei oro olimpico alle ultime Olimpiadi in Giappone - Non succedeva dai Campionati del Mondo del 2015 e mi viene la pelle d'oca a pensarci. Avremo bisogno del sostegno di tutte le persone presenti allo stadio e di quelle che faranno il tifo per noi da casa. Il loro affetto sarà fondamentale e prometto loro che ci divertiremo insieme. Sarebbe bello vedervi tutti allo Stadio Olimpico, vi aspetto a Roma 2024".