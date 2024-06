Euro 24: Slovenia-Serbia 1-1

Slovenia e Serbia hanno pareggiato 1-1 nel secondo turno del gruppo C di Euro 2024, con reti nel secondo tempo di Karnicnik al 24' e di Jovic per i serbi al 51'. Un risultato che lascia aperte per entrambe (2 punti ha la Slovenia, 1 la Serbia) le porte per gli ottavi, anche se la squadra del ct Kek ha visto sfumare la vittoria nell'ultima azione della partita, punita di testa dal milanista Jovic.