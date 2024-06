Euro 24: Spalletti,'sogno italiano,con noi 60 milioni di tifosi'

"A volte ci sono risultati differenti rispetto a quello che ci si porta dietro a casa, poi ci sono delle traiettorie dei palloni diversi da quello che uno si aspetta". Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del match d'esordio dell'Italia a Dortmund contro l'Albania. "Sono convinto che l'Italia farà capire il calcio che vuole fare - aggiunge il Ct azzurro - poi non è detto che fai risultato ma hai la sensazione che fai parte di un assieme e sai che abbiamo a fianco 60 milioni di italiani a cui non chiediamo di tifare ma sappiamo che sono al nostro fianco. Noi siamo protagonisti del sogno italiano, per i nostri connazionali siamo degli eroi".