Euro 24: Sylvinho, gia' decisiva? Per Italia si', per noi no

"Per l'Italia e' gia' decisiva, per noi no": cosi' Sylvinho, tecnico dell'Albania, inquadra la partita con l'Italia di domani. "Lo scenario e' perfetto per fare una bella partita - ha detto il ct brasiliano, a SkySport, dal prato dello stadio di Dortmund - Lo stadio, l'ambiente, il campo perfetto...L'Italia e' una squadra fortissima, con un tecnico di livello, e soprattutto abituata a giocare queste competizioni. Io devo preoccuparmi della mia squadra, ma se mi chiedete se la prima e' gia' decisiva, visto il girone, dico si', per loro". Sylvinho ha anche ricordato l'esperienza come vice di Mancini all'Inter. "Non sento Roberto da sei mesi - ha detto - ma il ricordo di quell'esperienza e' ottima. Ho imparato tanto dal calcio italiano".