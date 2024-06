Euro 24: Tananai canta per l'Italia, in bocca al lupo ad azzurri

Alla vigilia di Spagna-Italia, la Nazionale prima dell'ultimo allenamento all'Hemberg Stadion di Iserlohn ha ricevuto un in bocca al lupo speciale: quello del cantante Tananai, arrivato in Germania per esibirsi sul palco di 'Casa Azzurri' ma che ha voluto salutare uno a uno i protagonisti della spedizione azzurra a Euro 2024. Tananai si è intrattenuto con il presidente della Figc Gabriele Gravina e con il capodelegazione Gianluigi Buffon, poi ha stretto la mano al Ct Spalletti e ai giocatori. In serata, appuntamento a Casa Azzurri per il concerto inserito nel palinsesto di 'Radio Italia Live Speciale Casa Azzurri'.