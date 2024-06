Euro 24:Svizzera; Rieder, l'Italia è forte ma siamo ottimisti

"Penso che l'Italia sia davvero una buona squadra con molti giocatori forti a livello individuale. Ma non dobbiamo nasconderci, perché anche noi siamo bravi. Ovviamente prenderemo la partita sul serio perché l'Italia è ancora la nazionale campione d'Europa: quindi aspettiamoci una partita interessante". Dal ritiro della Svizzera arrivano le parole di Fabian Rieder, centrocampista appena passato dal Rennes allo Stoccarda ma ora totalmente concentrato sugli Europei, in ui sabato la sua nazionale affronterà gli azzurri nella sfida dei quati di finale. "Penso che non si possa paragonare la fase a gironi con gli ottavi - dice ancora Rieder - e credo anche che loro saranno molto motivati, ma saremo pronti. In questo torneo le nostre partite sono state buone e penso che potremo affrontare quella con l'Italia con un buon feeling. Cercheremo di dare il massimo, e abbiamo molta fiducia, viste le nostre prestazioni finora".