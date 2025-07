Euro donne: Soncin, ripartiamo dal secondo tempo col Belgio

"La gara col Belgio non ha fatto vedere un gioco spettacolare ma tante situazioni positive, la squadra è migliorata nei 90′. Il gruppo è maturo dopo la vittoria e consapevole che le conquiste vanno fatte passo dopo passo. Dobbiamo ripartire dalla nostra identità di gioco e dal secondo tempo di giovedì". Così il ct della nazionale femminile, Andrea Soncin, in conferenza stampa alla vigilia della seconda partita di Euro 2025, contro il Portogallo a Ginevra.

"Il Portogallo lo conosciamo bene, ha un'identità precisa cercando di sfruttare le sue caratteristiche - ha continuato Soncin -. Credo che non si discosteranno dalla loro identità di gioco e proveranno a fare la loro partita. Per quanto riguarda le nostre scelte, possiamo tenerci la possibilità di cambiare gara in corsa e fino all'ultimo mi tengo l'opzione di valutare".