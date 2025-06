Euro U.21: 1-0 al Portogallo, Olanda prima semifinalista

L'Olanda é in semifinale dell'Europeo Under 21 di calcio grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nella partita dei quarti giocata a Zilina (Slovacchia). Autore della rete Ernest Poku, attaccante dell'AZ Alkmaar, a segno al 39' della ripresa. L'Olanda ha giocato in 10 dal 21' del primo tempo, dopo l'espulsione (secondo cartellino giallo) di Ruben van Bommel. Dieci minuti dopo il Portogallo avrebbe potuto passare in vantaggio, ma Quenda ha sbagliato un calcio di rigore concesso dopo intervento del Var.