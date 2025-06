E' il greco Vassilis Fotias, 36 anni, l'arbitro designato per dirigere Italia-Romania (domani alle 21), primo impegno degli azzurri all'Europeo Under 21 che si svolge in Slovacchia. Assistenti i connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Quarto uomo il macedone Igor Stojchevski.