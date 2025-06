Il lituano Manfredas Lukjancukas, 33 anni, é l'arbitro designato per dirigere Italia-Germania, quarto di finale dell'Europeo Under 21 di calcio in programma domenica a Dunajska Streda (Slovacchia, ore 21). Assistenti i connazionali Mangirdas Mirauskas e Aleksandras Stepanovas. Quarto uomo l'azero Elchin Masiyev.