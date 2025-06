Euro U.21: Italia-Spagna 1-1, azzurrini secondi del girone

L'Italia pareggia 1-1 con la Spagna nell'ultima partita del girone A degli Europei U.21 in corso in Slovacchia. Gli azzurrini, che si erano già aggiudicati il passaggio ai quarti, non riescono però a conquistare il primo posto del girone. Pisilli al 14' del secondo tempo replica a Jesus Rodriguez (8' st). Domani il sorteggio per conoscere i prossimi avversari: una tra Inghilterra e Germania-