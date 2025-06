Euro U.21, Nunziata: "Vogliamo chiudere in testa il girone contro la Spagna"

"Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone. Poi vedremo se arriveremo primi o secondi e che avversaria prenderemo ai quarti". Così il tecnico dell'Under 21 azzurra, Carmine Nunziata, alla vigilia della sfida con la Spagna a Euro U.21, che vale il primato nel girone.

"Farò sicuramente qualche cambio - preannuncia il tecnico auspicando di recuperare Baldanzi per i quarti - perché abbiamo quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti, ndr) e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposare. Visto che abbiamo l'opportunità di poterlo fare è giusto gestire queste cose, anche perché i 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore".

Nunziata ha poi voluto mandare un messaggio a Gennaro Gattuso, nuovo ct dell'Italia: "Faccio un grosso in bocca al lupo a lui, ha un compito non facile ma sicuramente farà grandi cose - le parole del tecnico dell'Under 21 - Non l'ho ancora sentito, mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c'è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l'Under 21, penso che continuerà ad esserci".