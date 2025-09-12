Eurobasket: Germania in finale, fuori la Finlandia

La Germania è la prima finalista degli Europei di basket. I tedeschi si impongono 98-86 (30-26, 31-21, 20-26, 17-13) sulla Finlandia.

Partita equilibrata nel primo quarto: Valtunen, Jantonen e Markkanen partono bene e reggono il confronto con i campioni del mondo in carica. Ma nella seconda frazione Schroeder e compagni prendono il largo chiudendo a +14. Nel terzo timida reazione dei finlandesi che accorciano ma pagano la panchina corta nel quarto e decisivo quarto. Per la Finlandia si chiude un Europeo incredibile: quarto posto e squadra rivelazione del torneo.

I tedeschi raggiungono la finale da imbattuti e affronteranno la vincente tra Turchia e Grecia, in programma in serata.