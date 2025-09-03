Eurobasket: Niang, sono contento dei progressi miei e del team

"Questa per me è una estate impegnativa e molto bella, ma sento di essere migliorato in questi mesi. Ogni giorno cerco di capire come progredire ma finora sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo fatto come team e di come sto andando in campo. Spero di continuare così e spero che il percorso in questo Europeo sia ancora lungo". Così Saliou Niang, parlando all'indomani della vittoria dell'Italia sulla Spagna in cui è stato protagonista, sollevato anche dalle buone notizie sulle condizioni della sua caviglia, dato che gli esami effettuati hanno escluso lesioni importanti.

"Mi piace molto il modo in cui tutti ci aiutiamo, soprattutto nei momenti di difficoltà - ha aggiunto il 21enne, che domani comunque non giocherà contro Cipro -. Ci divertiamo e stiamo bene insieme mettendo in pratica il primo comandamento del Poz, ovvero quello di darsi sempre una mano".

A dire la sua, da Limassol, è stato anche l'altro protagonista della serata, Momo Diouf, secondo il quale "la vittoria contro la Spagna vale tanto perchè ottenuta con fatica contro una squadra di giovani molto bravi ed è allenata da un super coach come Scariolo. Noi abbiamo dimostrato di non essere da meno. Siamo già agli ottavi ma vogliamo continuare il nostro percorso anche perchè ci stiamo divertendo".