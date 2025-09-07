Eurobasket: Petrucci 'ringrazio Pozzecco, l'Italia ha futuro'

"Ho appreso che Gianmarco ha dichiarato che è stata la sua ultima partita in Nazionale. Parlerò con lui. Lo ringrazio per aver creato in questi anni un gruppo coeso e con il piacere di stare insieme". Così il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, dopo l'eliminazione dell'Italia agli ottavi degli Europei e l'annuncio dell'addio del ct che apre la corsa alla panchina, con il sogno che si chiama Ettore Messina.

"Per le scelte sul futuro mi confronterò con Gigi Datome e Salvatore Trainotti, che hanno la responsabilità del Settore Squadre Nazionali maschili - ha aggiunto Petrucci -. Non posso che ringraziare questa Nazionale per aver lottato fino in fondo in tutte le partite di questo Europeo: il futuro è certamente dalla nostra parte e lo testimoniano anche gli straordinari risultati che tutte le nazionali hanno ottenuto in questa estate incredibile. Non ultimo il bronzo europeo 3ž3 maschile arrivato oggi".

Delusione tra gli azzurri. "Ancora una volta ci dispiace aver concluso così il nostro cammino. Mi dispiace per Gallinari perché meritava un epilogo migliore - le parole di Nik Melli -. Sono però molto contento e fortunato di aver potuto condividere con lui il parquet e lo spogliatoio. Credo che sia uno dei giocatori italiani più forti di sempre e gli auguro un grande futuro. Ringrazio il cT Pozzecco per aver creato un gruppo molto unito anche fuori dal campo e aver continuato il lavoro iniziato da Meo riportando la gioia di riunirsi a fine luglio in montagna per perseguire un obiettivo comune. Non è banale. Dispiace non aver potuto mettere la ciliegina sulla torta. Ci siamo andati vicini tre anni fa ma come dice sempre Basile, ci vuole anche fortuna. La Nazionale è in buone mani grazie alle nuove leve che promettono bene. Ci riproveremo".

Ultima partita in Nazionale per Danilo Gallinari, che chiude la sua lunga carriera in Azzurro con 83 presenze e 1127 punti (24/o marcatore di sempre).