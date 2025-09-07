Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Eurobasket: Pozzecco lascia, è stata la mia ultima partita

L'annuncio del ct dell'Italia, 'E' una mia decisione'

di Redazione Sport
7 settembre 2025
L'annuncio del ct dell'Italia, 'E' una mia decisione'

L'annuncio del ct dell'Italia, 'E' una mia decisione'

XWhatsAppPrint

Gianmarco Pozzecco lascerà la panchina della nazionale di basket. Lo ha annunciato dopo l'eliminazione degli azzurri. "Questa è stata la mia ultima partita da coach della nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest'onore, è stato il momento migliore della mia vita", ha detto il tecnico. "Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su