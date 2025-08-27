Eurobasket: Pozzecco, l'obiettivo é giocare di squadra

"Il mio primo pensiero va ad Achille Polonara e Stefano Tonut, due giocatori che per motivi diversi non sono con noi ma che da tanti anni fanno parte di questo gruppo ed è come se fossero a qui a Limassol"; Gianmarco Pozzecco assicura che la sua Italia é pronta a cominciare l'avventura dell'Europeo di basket, e lo fa con un pensiero particolare alla vigilia dell'esordio con la Grecia. Il ct azzurro ha definito il roster per il torneo. Riccardo Rossato ha lasciato il raduno e i 12 scelti sono percio' Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu e Darius Thompson.

"Per quanto riguarda la nostra condizione, va detto che è stato necessario cambiare diverse cose in corsa - ha poi spiegato Pozzecco - Thompson e Gallinari si sono uniti al gruppo solo pochi giorni fa mentre Akele e Ricci sono rientrati da poco dopo i piccoli stop subiti ad Atene. Siamo un cantiere aperto, come ho avuto spesso modo di dire, ma faccio molto affidamento sui miei giocatori. Abbiamo un unico obiettivo: giocare di squadra". Si comincia dalla Grecia, "una squadra molto competitiva su tutti i piani ma sono certo che i veterani sapranno aiutare i giovani anche in questa occasione. Impossibile fermare un fenomeno come Giannis ma la squadra di un ottimo coach come Spanoulis non è solo Antetokounmpo. Faremo del nostro meglio come sempre"