Oro di Zaynab Dosso agli Europei indoor di atletica leggera. La velocista azzurra ha vinto i 60 metri con il tempo di 7.01, che è il nuovo record italiano. E' la terza medaglia d'oro per l'Italia. Argento per la svizzera Kambundji con 7.02, bronzo per la lussemburghese Van der Weken con 7.06