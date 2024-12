Eurolega: Barcellona-EA7 Milano 81-94

Per il secondo anno consecutivo l'Olimpia Milano sbanca il Palau di Barcellona vincendo 94-81 nel 15/o round i Eurolega. Per i campioni d'Italia si tratta della sesta vittoria consecutiva nella competizione salendo al settimo posto a pari record (9-6) con Olympiacos (quinto) e Zalgiris Kaunas (sesto). La squadra di coach Messina soffre la fisicità dei catalani nel primo quarto (24-16) ma prende le misure nella seconda frazione andando al riposo lungo sotto 43-40. I padroni di casa a cercano la fuga toccando il massimo vantaggio sul 55-46 a 5'27" dalla fine del 3° quarto ma Milano non si scompone e questa volta ribalta l'inerzia: break di 30-5 per entrare nell'ultimo periodo avanti 76-60 dopo aver dominato la frazione 36-17. La squadra di Messina gestisce il vantaggio fino alla sirena finale con l'ex di giornata Nikola Mirotic che chiude con 19 punti coadiuvato dall'ottimo Zach LeDay da 33 punti per 37 di valutazione (10/14 dal campo, 4/4 da tre, 9/9 dalla lunetta e 8 falli subiti).