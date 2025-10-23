Eurolega: EA7 Milano-Valencia 100-103

L'EA7 sfiora il miracolo ma si piega nel finale a Valencia (100-103). Sotto di 22 punti al 26' (57-79) dopo un parziale di 13-0, la squadra di Ettore Messina recupera grazie ad uno straordinario Bolmaro (31, 10/15 dal campo e 37 di valutazione) e a Brooks (16 con 4/7 da tre) fino a pareggiare a quota cento ma viene fulminata a 43'' dalla sirena da una tripla di Montero (18). Il primo tiro per il pareggio di Shields viene respinto dall'azzurro Thompson (buona la sua prova, 16), quello successivo di Brooks non vede il canestro e arriva così la quarta sconfitta in sei gare in Eurolega per l'Olimpia. Luci e ombre per il nuovo acquisto Sestina (6 punti ma 0/5 da tre).