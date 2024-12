Eurolega: Panathinaikos-EA7 Milano 103-74

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive per l'EA7 Milano in Eurolega. La trasferta sul campo del Panathinaikos campione d'Europa è una caporetto (74-103), il primo quarto una lezione di pallacanestro con Kendrick Nunn scatenato protagonista: l'americano ne segna 21 (chiuderà a 39, massimo in carriera) con sette triple (su otto tentativi) e genera la partenza 12-38 che spacca subito la gara. Il massimo vantaggio dei Greens arriva anche a +32 (24-56) prima dell'intervallo, divario che si dilata nel finale (+37, 66-103) con le panchina svuotate e i titolari a riposo. Milano tornerà in campo venerdì prossimo contro il Bayern Monaco per il riscatto davanti al proprio pubblico.