Eurolega: Stella Rossa-EA7 Milano 71-93

Un super Maodo Lo (32 punti massimo in carriera, 10/14 dal campo e 6/7 da tre, 38 di valutazione) conduce l'EA7 Milano al successo a Belgrado sul parquet della Stella Rossa (93-71) dell'ex Napier - a mezzo servizio per la frattura al naso -. Il tedesco è il faro della squadra di Ettore Messina che nella ripresa domina gli avversari, complice uno Shields da 11 punti nell'ultimo periodo (19) e nonostante un Mirotic (8, tutti nel terzo quarto) molto silente. "Sono molto contento per la prova della squadra e della mia prestazione - spiega Lo -, nella ripresa abbiamo allungato nel punteggio giocando molto bene in ogni fase". Milano nei secondi 20' ha segnato ben 55 punti. "È una vittoria importantissima per noi dopo essere partiti male in Europa - rimarca Ettore Messina -. Avevamo proprio bisogno di vincere in trasferta".