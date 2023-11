Europa League: Atalanta perde anche De Ketelaere per lo Sporting

Oltre a Davide Zappacosta, alle prese coi problemi alla caviglia destra risalenti a sabato scorso contro il Napoli, anche Charles De Ketelaere sarà assente domani sera a Bergamo nella penultima gara del girone D di Europa League nell'Atalanta che affronterà lo Sporting Lisbona. La punta belga soffre di un'infiammazione all'addominale obliquo per la quale si attende l'esito degli esami in serata. Assenze annunciate per Rafael Toloi (gemello mediale destro) e José Palomino (semitendinoso sinistro, ottava partita saltata di fila), mentre Berat Djimsiti non ha partecipato alla rifinitura per una sindrome intestinale ma sarà comunque pronto per la partita. Aggregati i giovani Giovanni Bonfanti, Tommaso Del Lungo (difensori), Moustapha Cisse (attaccante), tutti e tre della rosa dell'Under 23, più il 2006 Leonardo Mendicino (centrocampista) che però non dovrebbe essere inserito nella lista.