Europa League: Baroni "Tchaouna ha sentito buu razzisti"

"Tchaouna? Credo che lui abbia percepito degli ululati ed è rimasto male. E' un tema che non mi piace esporre, ho cercato di tranquillizzarlo. Credo che il quarto uomo ha capito che ho fatto il cambio perché ho preferito togliere il giocatore perchè non aveva più le condizioni mentali per stare in campo". Così Marco Baroni, allenatore della Lazio, sull'episodio che ha visto protagonista il calciatore Loum Tchaouna, sostituito all'89' del match contro il Twente e uscito molto nervoso dal campo. Il tecnico, poi, ha detto a Sky Sport la sua anche su un episodio che ha visto protagonisti i supporter laziali bloccati in albergo. "Ieri sera i nostri tifosi sono stati fermati in albergo, si è mosso il presidente e anche il direttore, sono situazioni spiacevoli e la prestazione la regaliamo a loro che hanno avuto questo disagio", ha proseguito Baroni. Parlando del match, il tecnico laziale ha sottolineato come quella vinta dai suoi fosse una "partita complicata per l'ambiente e perché loro sono una squadra giovane che pressa molto. Avevo detto che mi sarei aspettato una gara di personalità, sono contento per Gigot perché può dare tanto a questa squadra dal punto di vista del carisma e della personalità. Dele-Bashiru? Per me non è una sorpresa, ha delle qualità e farà una crescita esponenziale", conclude Baroni.