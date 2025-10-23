Europa League: Dybala 'Roma moscia, ci è mancata la cattiveria'

"Abbiamo creato meno della gara con l'Inter, ma entriamo male in campo perché se sottovaluti le partite poi succedono queste cose, se non siamo cattivi non vinceremo mai". Lo ha detto Paulo Dybala a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen.

"E' mancata cattiveria, siamo entrati mosci, questa è al verità - ha aggiunto l'argentino -. E' brutto dirlo, ci diciamo le cose, poi non le facciamo in campo".

Sulle quattro sconfitte fin qui maturate tra campionato e coppa ha concluso: "Oggi non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo capire gli errori fatti e continuare a fare le cose positive perché in campionato stiamo facendo bene e ci sono anche tante partite difficili che abbiamo vinto".