Europa League: Gasperini, 'domani coi favoriti, Klopp esempio'

"Abbiamo beccato i favoriti: non ci resta che giocarcela al meglio delle nostre possibilità". Gian Piero Gasperini, alla vigilia del quarto di finale di Europa League ad Anfield col Liverpool, non si dà per vinto: "Abbiamo contro una squadra fortissima, il miglior esempio di calcio. Ma le partite vanno giocate: è il campo a decidere chi è favorito, anche il Liverpool deve mantenere alta l'attenzione", sottolinea il tecnico dell'Atalanta. L'unica scelta annunciata di formazione è la conferma tra i pali rispetto agli ottavi con lo Sporting: "Gioca Musso, ci ha portato fin qui accompagnando la crescita di Carnesecchi", le parole dell'allenatore nerazzurro. Inevitabile ripensare ai due scontri nel girone di Champions League nel novembre 2020, quando il fattore campo saltò, 5-0 per i Reds a Bergamo e 2-0 al ritorno: "Dei nostri ne sono forse rimasti tre o quattro, loro si sono rinnovati inserendo dei giovani: Klopp in questo è eccezionale - prosegue Gasperini -. Rispetto all'altra volta c'è il pubblico, cosa che per un anno a quei tempi non era stata possibile per il Covid. Sarebbe stato un grande rammarico giocare di nuovo in uno stadio vuoto". Gasperini torna sulle recenti sconfitte nella semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina e in campionato a Cagliari: "Non ci sono priorità sui tre fronti, non facciamo scelte. Abbiamo un quarto di Europa League da giocare e dobbiamo farlo al meglio". Infine, sul collega: "Klopp ha rinnovato la squadra mantenendo grandi campioni, ha dettato una mentalità. Un grande riferimento per i risultati ottenuti e un riferimento importante per me".