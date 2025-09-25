Europa League: Italiano, "Bologna in crescita nonostante il ko"

Il ko di Birmingham non cambia fiducia e obiettivi di Vincenzo Italiano e del Bologna: "L'obiettivo è superare il girone, cosa che non è accaduta lo scorso anno in Champions. Possiamo crescere dal punto di vista del palleggio, avendone di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo mettere bene dentro i nuovi e sono convinto che cresceremo. Ma qualcosa in più rispetto al Genoa già si è visto, piano piano troveremo il salto di qualità. Analizzando la partita, sono i primi 20 minuti ad aver fatto la differenza, con l'Aston Villa che ha trovato break in mezzo al campo e conquistato vari corner tra cui quello del gol. Ma dopo la squadra ha lavorato bene e creato tante situazioni. Potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri, trovando la giocata per fare gol. Sono contento di quello che abbiamo fatto, ho visto lo spirito che volevo vedere. Dispiace non portare a casa punti, ma stiamo crescendo e possiamo crescere ancora".