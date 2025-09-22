Europa League: la Roma recupera Wesley per Nizza
Il brasiliano tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti
Questa mattina la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in Europa League di mercoledì contro il Nizza e per la Roma è arrivata una buona notizia: è tornato in gruppo Wesley. Smaltito dunque il virus intestinale che lo ha costretto a saltare il derby con la Lazio. Ancora assenti, invece, Dybala e Bailey. L'argentino punta a rientrare con il Verona o al più tardi il weekend dopo contro la Fiorentina.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su