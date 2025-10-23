Europa League: Niccolini, 'Vittoria dedicata a Italiano'

"Vittoria dedicata a Vincenzo Italiano". Il primo pensiero del vice allenatore Daniel Niccolini, dopo il successo del Bologna a Bucarest, corre al suo capo allenatore. "Il mister vive di calcio e stare lontano dalla squadra, dagli allenamenti e dalla partita lo fa soffrire. Speriamo torni il prima possibile, noi lo aspettiamo e siamo felici di avergli regalato questa gioia e i primi tre punti in Europa League".

Primi tre punti che, sommati al pareggio con il Friburgo, rilanciano i rossoblù in chiave qualificazione per gli spareggio per gli ottavi. "Abbiamo avuto un approccio importante - dice Niccolini - siamo andati subito sul 2-0 e avremmo potuto chiuderla. Non ci siamo riusciti e soffrire un po' in trasferta ci sta. Ma nel secondo tempo, dopo il 2-1, abbiamo ripreso il controllo: se siamo mancati in qualcosa è stato in lucidità e altruismo, nel non concretizzare le tante occasioni che abbiamo avuto per segnare di nuovo e chiudere i conti".

Niccolini elogia Dallinga, autore di un assist e di un gol: "Anche l'anno scorso aveva fatto ottime prestazioni. Stasera ha giocato a tutto campo, ha segnato, poteva farne altri, ha lavorato per gli altri. Ha qualità e stasera le ha messe a disposizione del Bologna".