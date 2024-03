Europa League: Pioli, abbiamo fatto bene ma non benissimo

"Credo che abbiamo fatto bene ma non benissimo, dovevamo essere più veloci a muovere palla". Queste le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria sullo Slavia Praga. "Credo che il Milan il carattere ce l'abbia", ha proseguito l'allenatore rossonero, "ma il passaggio del turno non è ancora deciso. Lo Slavia Praga me lo aspettavo così: una squadra ben allenata, che si muove tanto, gioca in verticale e ci dà pochi punti di riferimento". Pioli prosegue: "Questa sera abbiamo preso un bel vantaggio, ma se vinceremo 4-2 anche là cercheremo di passare turno per turno. La nostra volontà è andare avanti fino in fondo".