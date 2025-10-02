Europa League: Roma-Lille 0-1
Decide gol Haraldsson, giallorossi sprecano per tre volte rigore
Roma-Lille 0-1 nella seconda giornata di Europa League. Giallorossi subito in svantaggio all'Olimpico: errore di Tsimikas e rete di Haraldsson. Sahraoui sfiora il raddoppio, El Aynaoui a centimetri dal pareggio. Nella ripresa Svilar salva su Giroud, Ferguson pericoloso di testa. Nel finale la Roma spreca tre rigori: ripetuti i primi due tentativi sbagliati da Dovbyk, ma Ozer para anche il terzo penalty di Soulé.
