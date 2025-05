Europa League: Tottenham e Manchester United verso una finale tutta inglese

Vittorie per Tottenham e Manchester United, si va verso una finale di Europa League tutta inglese. La squadra londinese ha fatto un grande passo battendo 3-1 il Bodo Glimt nella semifinale di andata giocata a Londra. Vantaggio lampo per il Tottenham che al 1' va a segno con Brennan Johnson, il raddoppio al 34' con James Maddison: al 16' della ripresa Dominic Solanke su rigore segna il tris. Saltnes ha accorciato le distanze al 38' in una delle rare azioni offensive dei norvegesi, chiamati ora alla missione quasi impossibile tra sette giorni in casa.

Nell'altra semifinale, grazie anche alla superiorità numerica dal 35', lo United, a cui resta solo l'Europa per salvare la stagione, ha travolto l'Athletic Bilbao 3-0. I Red Devils, solo quattordicesimi in Premier League, hanno sconfitto i baschi che vedono sfumare il sogno di una finale casalinga il 21 maggio: a segno per gli inglesi Casemiro (30') e poi doppietta del capitano portoghese Bruno Fernandes (37' su rigore e 49').