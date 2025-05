Europa League: United e Tottenham, è finale tutta inglese

Sarà tutta inglese la finale di Europa League. A contendersi il trofeo saranno infatti Manchester United e Tottenham che hanno eliminato rispettivamente Atletico Bilbao e Bodo Glimt. I Red Devils si sono imposti per 4-1 dopo che all'andata avevano giù vinto in casa degli spagnoli per 3-0. Gli Spurs hanno realizzato un secco 2-0 in casa dei norvegesi: all'andata era finita 3-1.