Europa League:De Rossi 'soddisfatto, la squadra crede in me'

"Sono soddisfatto di questi primi cinquanta giorni e sono tanto consapevole che non abbiamo fatto niente. Nessuno meglio di me conosce questa città che può cambiare i giudizi in un nano secondo, per questo tengo i ragazzi con la testa dentro Trigoria. Stamattina riguardavo l'allenamento di ieri, la squadra crede in quello che chiedo". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Brighton. A chi gli chiede del ranking e della possibilità che il quinto posto possa portare alla Champions, invece, ha risposto: "Noi giochiamo per vincere. Poi possiamo dare un occhio diverso alle nostre connazionali che vincendo possono regalare all'Italia un posto in più in Champions. Ma per ora lo guardiamo al giusto, come a qualcosa che ci dicono che può accadere".