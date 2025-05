Europei a squadre di marcia: Palmisano e Stano guidano il team azzurro a Podebrady

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per gli Europei a squadre di marcia in programma domenica 18 maggio a Podebrady (Repubblica Ceca). Sono 22 gli atleti selezionati (11 uomini, 11 donne) per uno degli eventi principali nella stagione degli specialisti del tacco e punta.

Nel team azzurro, entrambi impegnati nella 35 km, ci sono i campioni olimpici della 20 km di Tokyo Antonella Palmisano (al debutto in carriera sulla distanza) e il primatista europeo e oro mondiale 2022 Massimo Stano. Sempre nei 35 km, al via il bronzo mondiale 2019 della 50 km Eleonora Giorgi e il bronzo europeo 2022 Matteo Giupponi. Nella 20 km è impegnato il bronzo europeo Francesco Fortunato.