Europei atletica: 4x400 chiude quarta, ma è record italiano

Non arriva la medaglia per l'Italia della 4x400m femminile agli europei di atletica leggera di Roma 2024, ma per le azzurre la prestazione è comunque di quella da incorniciare. Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione hanno infatti siglato il nuovo record italiano correndo la gara in 3:23.40. L'oro è andato all'Olanda mentre l'Irlanda ha conquistato l'argento. Bronzo, infine, per il Belgio.