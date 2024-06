Europei atletica: colloquio Mattarella-Tamberi all'Olimpico

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di sedersi in tribuna per assistere all'ultima giornata degli Europei di atletica leggera di Roma, si è intrattenuto in un breve colloquio con Gianmarco Tamberi e la moglie. Il Capo dello Stato anche ieri era allo stadio dove ha assistito all'oro di Gimbo che ritroverà anche domani in Quirinale per la consegna della bandiera in vista dei Giochi di Parigi.