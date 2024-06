Europei atletica: Jacobs, emoziona vedere risultati dell'Italia

"Ho riconfermato il mio titolo da campione europeo e sono felicissimo di condividere questa vittoria con voi tutti! Questo è il risultato di tanto lavoro e cambiamenti. Ho stravolto tutto nel mio allenamento e piano piano stiamo vedendo i frutti. Anche se non siamo ancora al massimo, so che possiamo migliorare ancora". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram, Marcell Jacobs, dopo l'oro di ieri sera nei 100m agli Europei di atletica di Roma. "L'importante è continuare a lavorare sodo", ha aggiunto. Poi sulla squadra azzurra ha proseguito: "Sono molto orgoglioso. Stiamo crescendo tanto, non solo nella velocità, ma in tante altre discipline. I miei compagni di squadra sono determinati e scendono in campo con una voglia di vincere che non si vedeva da tempo. E vedere l'Italia ottenere questi risultati è davvero emozionante. Grazie a tutti per il supporto. Continuiamo a lavorare e a sognare in grande!".